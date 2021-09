IDR-Paraná prepara retorno das Caminhadas na Natureza

O IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), as prefeituras, a Anda Brasil, e o Ecobooking vão retomar as Caminhadas na Natureza e, para isso, foi criado um protocolo sanitário dirigido a empreendedores, caminhantes e ao pessoal que organiza as atividades para evitar o contágio pelo coronavírus.

O primeiro circuito a ser retomado deve ser o de Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba, no dia 24 outubro. As Caminhadas na Natureza deram um grande impulso à atividade turística no meio rural.

Em 2019, quando o coronavírus ainda não tinha chegado ao Brasil, cerca de 70 mil pessoas percorreram os 159 circuitos oficiais de turismo rural no Estado, movimentando a economia de diversas comunidades. Em março do ano passado, com o agravamento da pandemia, as caminhadas foram suspensas.

PROTOCOLO

Para que as Caminhadas sejam seguras, o protocolo definido pelo IDR-Paraná e outras instituições inclui várias medidas que já estão sendo divulgadas entre os organizadores, caminhantes e produtores rurais envolvidos na atividade.

São regras referentes a como fazer os deslocamentos evitando-se a lotação máxima do veículo e sempre com as janelas abertas. Todos os participantes precisam usar máscara e gel nas mãos antes de entrar no veículo. Os caminhantes devem estar com a cobertura vacinal completa para participar da atividade.

O protocolo orienta ainda que os apertos de mãos sejam evitados e o respeito ao distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas. Os organizadores devem priorizar reuniões ao ar livre. Todos os envolvidos presencialmente na organização do evento precisam estar com a cobertura vacinal completa contra a Covid 19. Os caminhantes devem ser divididos em pequenos grupos e orienta-se que eles não entrem nas casas dos produtores.

Agência Estadual de Notícias