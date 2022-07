IBGE vai treinar 280 recenseadores na região para início do Censo

Na próxima semana, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai realizar o treinamento de 280 candidatos classificados no processo seletivo para o cargo de recenseador na região da Comcam.

Em Campo Mourão, serão treinados 90 candidatos de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, no Imape. Em toda a região haverá treinamento em 14 cidades. “Após essa semana de capacitação haverá o processo de contratação para início do Censo”, explicou o coordenador de área do IBGE, em Campo Mourão, Marcos Vinícius Vicente.

Após o treinamento, os candidatos farão uma prova que definirá os contratados para iniciarem no dia 1º de agosto o Censo 2022 que deve seguir até o final do mês de outubro.

“Cabe aos recenseadores fazer a coleta das informações nos domicílios, com jornada de trabalho de, no mínimo, 25 horas semanais”, afirmou Vicente, lembrando que o contrato inicial será de três meses, cabendo prorrogação.