IBGE está com inscrições para 11,8 mil vagas do Censo abertas; estudo ajudará o Paraná

As inscrições para concorrer às 11,8 mil vagas temporárias do Censo Demográfico 2022 foram prorrogadas até 21 de janeiro. São 10.490 vagas de nível fundamental para recenseadores distribuídas em todos os municípios do Paraná. Os recenseadores do IBGE atuarão diretamente na coleta das informações em mais de 70 milhões de domicílios em todo o País. Como o salário do recenseador é por produção, é possível simular a remuneração (em Curitiba, por exemplo, varia de R$ 1,8 mil [25 horas semanais] a R$ 3,6 mil [50 horas semanais]).

Há ainda 1.373 vagas de agente censitário supervisor (ACS) e de agente censitário municipal (ACM), ambas de nível médio. Os salários são de R$ 1.700 e R$ 2.100, respectivamente. O ACM gerencia o trabalho do posto de coleta, enquanto o ACS, subordinado ao ACM, tem como principal função orientar os recenseadores durante a execução dos trabalhos de campo. Como as vagas de agente censitário terão inscrição única, ao candidato com melhor classificação será oferecida a vaga de ACM. Os demais terão direito às vagas de ACS, de acordo com a ordem de classificação.

A taxa de inscrição para recenseador é de R$ 57,50, e de R$ 60,50 para agente censitário, e pode ser paga até 16 de fevereiro. Os candidatos podem concorrer aos dois processos seletivos, já que as provas dos recenseadores serão realizadas no turno da manhã e a dos agentes censitários na parte da tarde. As provas objetivas serão aplicadas presencialmente seguindo os protocolos sanitários de prevenção da Covid-19 que constam em edital.

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a organizadora da seleção, clique AQUI para se inscrever.

REGRAS

O candidato que descumprir as medidas de proteção será eliminado do processo seletivo. As provas serão realizadas em todos os municípios onde houver vagas. O candidato poderá fazer a prova em local diferente do que ele selecionar para trabalhar no ato da inscrição.

Com a prorrogação dos prazos, as provas serão aplicadas no dia 10 de abril. No mesmo site de inscrição do PSS, é possível acessar materiais didáticos para o candidato se preparar para as provas.

O IBGE reforça que as inscrições para os processos seletivos de 2020 e 2021 não serão válidas para o Censo 2022. Mais informações estão disponíveis AQUI.

IMPORTÂNCIA PARA O PARANÁ

O Censo Demográfico 2022 é importante para todos os estudos desenvolvidos pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), braço do Estado responsável pelos dados econômicos e de planejamento. Ele será fundamental para atualizar relatórios municipais, embasar as projeções populacionais do futuro e desenvolver novas análises conjunturais e indicadores de desenvolvimento sustentável. O último Censo nacional foi realizado em 2010.

11.863 vagas temporárias:

– 390 Vagas – Agente Censitário Municipal – pré-requisito 18 anos e 2° grau completo, salário R$ 2.100,00 + Auxílio Alimentação + Vale Transporte Social

– 983 Vagas – Agente Censitário Supervisor – pré-requisito 18 anos e 2° grau completo, salário R$ 1.700,00 + Auxílio Alimentação + Vale Transporte Social

– 10.490 Vagas – Recenseadores – pré-requisito, 18 anos e o Ensino Fundamental Completo, salário por produção

Taxa de inscrição para os Agentes R$ 60,50

Taxa de inscrição para recenseadores R$ 57,50

Agência Estadual de Noticias