Homem que já teria morado em CM é encontrado morto ao lado de bilhete premiado em hotel de Curitiba

Um homem de aproximadamente 50 anos foi encontrado morto na tarde de ontem (2) em um hotel, no centro de Curitiba. O que chama a atenção é que ao lado do corpo estava um bilhete premiado da Mega-Sena, no valor de R$ 398 mil.

A Polícia Militar foi acionada e constatou que ele não chegou a sacar o dinheiro do prêmio. As primeiras informações são de que se trata de um ex-morador de Campo Mourão, conhecido no meio esportivo pelo apelido de Zé Capeta.

Ele estaria residindo na capital paranaense há vários anos. A causa da morte não foi informada, porém, a polícia não encontrou marcas de violência no corpo ou indicio de crime no local.