Homem que estava desaparecido em Nova Cantu é encontrado morto em rio

Um homem identificado por Valdir Cordeiro Manso, que estava desaparecido desde domingo passado, em Nova Cantu, foi encontrado morto ontem à tarde pelos familiares e amigos que estavam à sua procura, em um rio.

O corpo foi localizado um pouco abaixo da ponte no Rio do Peixe, uma região conhecida como “Família Campos”. Os familiares e amigos não mediram esforços nas buscas e contaram com a ajuda da Polícia Militar de Nova Cantu.

Assim que o corpo foi encontrado, a Polícia Civil e o IML de Campo Mourão foram acionados para fazer o recolhimento.