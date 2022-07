Homem é agredido na cabeça com pedra e perde parte da orelha

Um morador de Roncador foi violentamente agredido com golpes de pedra na cabeça por um homem que estaria bebendo com ele. A agressão foi tão violenta que a vítima teve afundamento de crânio e parte da orelha foi decepada.

A ocorrência foi registrada nessa terça-feira, 12, no distrito de Faxinalzinho e a vítima foi levada ao hospital em estado grave. A Polícia Militar registrou a ocorrência, fez buscas, mas o agressor não foi localizado.

Populares contaram que viram o autor debruçado em cima da vítima desferindo golpes com uma pedra na região de seu crânio e em seguida teria jogado a pedra no rio que passa ao lado do local dos fatos. Antes da agressão os dois estariam bebendo.

Devido a gravidade dos ferimentos, o homem precisou ser encaminhado para o hospital Pronto Socorro de Campo de Mourão.

O agressor, após os fatos, pegou uma lata de cerveja e uma garrafa de pinga e teria saído dando risada em direção a uma mata. Sobre o autor das agressões familiares contaram aos policiais que ele não aparecia em casa desde sexta-feira. Ele também não aceita internação para se livrar do vício, segundo os familiares.