Há 50 anos, Campo Mourão ganhava o sistema DDD

Há exatos 50 anos (25 de janeiro de 1973), Campo Mourão era integrada ao Sistema DDD (Discagem Direta à Distância), um marco histórico na comunicação do município. A solenidade de inauguração foi marcada com uma ligação do então governador Parigot de Souza, no Palácio Iguaçu, em Curitiba, ao prefeito Horácio Amaral, no prédio da Telepar.

A cidade era a 12ª do Paraná a se integrar ao sistema, com capacidade inicial de 1.560 terminais em operação automática e dimensionada para receber 10.400 telefones. A implantação do serviço custou 8 milhões e 800 mil cruzeiros.

O novo sistema substituía a antigo ‘passo a passo’ que tinha capacidade para 500 linhas, através de operação manual. A nova central ‘gentaconta’ era operada pelo sistema de rádio UHF com 23 canais ligados à central de trânsito de Maringá, operando em DDD. No mesmo dia foram inaugurados os sistemas de Apucarana e Guarapuava.