Grupos de ciclistas produzem fraldas para o Lar de Idosos

Na noite de quarta-feira (25/5), cerca de 25 integrantes de três grupos de ciclistas de Campo Mourão uniram-se em um mutirão para confeccionar 1.200 fraldas geriátricas descartáveis que já foram entregues ao Lar de Idosos São Joaquim e Sant’Ana. A produção aconteceu na Casa das Fraldas/Fundação Marta Kaiser e a ação teve a participação dos grupos Pebas Sauros, Minuano e Pedaleiros, de Campo Mourão.

As matérias primas utilizadas na confecção das fraldas foram custeadas pelos ciclistas, através de uma coleta realizada entre seus integrantes. Na tarde desta quinta-feira, representantes dos grupos de ciclistas fizeram a entrega das fraldas no Lar de Idosos de Campo Mourão. O material foi recebido pelo padre Adilson Naruishi, que é o presidente do Lar de Idosos São Joaquim e Sant’Ana.

A mobilização dos ciclistas aconteceu depois da diretoria do Lar de Idosos apelar à comunidade por doações de fraldas para atender a grande demanda do produto pela entidade. Devido a problemas em seus equipamentos, a Casa das Fraldas – que normalmente atende a demanda do Lar de Idosos e de outras instituições, além de centenas de pessoas carentes cadastradas, foi interrompida. Mas a produção já foi retomada.