Governo entrega 70 novas viaturas para a Polícia Rodoviária Estadual

O Governo do Paraná reforça o planejamento de renovação da frota de veículos das forças de segurança pública. Nesta terça-feira (04), o governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou novas viaturas para o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar do Paraná. O investimento por parte do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) foi de R$ 16,1 milhões.

Seguindo o planejamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública, é a sexta rodada de aquisição de veículos em 2020. No ano, 571 novas viaturas foram incorporadas à frota, totalizando R$ 88,8 milhões.

“São equipamentos modernos, que vão levar mais segurança para a população paranaense e dão todas as condições necessárias para que o policial possa desempenhar um bom trabalho”, afirmou Ratinho Junior. “Vão ajudar a Secretaria de Segurança Pública a continuar essa ótima atuação que vem tendo no Paraná”, acrescentou.

Os veículos entregues nesta terça-feira são todos caminhonetes 4×4, cabine dupla, marca Mitsubishi L200 Triton Sport, e ajudarão no atendimento de acidentes de trânsito, fiscalização e policiamento preventivo.

Secretário da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex explicou que a aquisição das viaturas vai permitir cobrir com fiscalização 13 mil quilômetros de rodovias no Paraná. “Todos os postos de polícia rodoviária do Paraná estarão cobertos. Viaturas novas, equipadas para que a polícia possa exercer com qualidade sua missão 24 horas por dia”, disse. “É mais segurança para a população e para os policiais que atuam no Estado. Todas as viaturas antigas serão retiradas de circulação, o que representa menos gasto com manutenção também”, completou Fernando Furiatti, diretor-geral do DER-PR.

DROGAS

As viaturas, destacou o comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária, tenente-coronel Olavo Vianei Francischett Nunes, estão caracterizadas e contam com todos os equipamentos necessários para a atuação policial nas rodovias estaduais.

Ele explicou que os veículos serão entregues a todas as 55 bases fixas do batalhão rodoviário no Estado, para as seis sedes de companhia e também para a sede do batalhão. Irão reforçar o apoio ao combate à criminalidade na malha estadual, especialmente em relação ao tráfico de drogas.

“É a primeira vez que todos os postos e todas as companhias são contemplados com viaturas novas, adaptadas para o trabalho do policial. Isso mostra o olhar atento do Governo do Estado para as demandas da população”, destacou.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, no primeiro semestre deste ano foram aprendidas 70 toneladas a mais de drogas no primeiro semestre de 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado. O número significa um aumento de 128,3% nas apreensões.

Foram 54,5 toneladas de drogas (cocaína, maconha e crack) apreendidos de janeiro a junho de 2019, contra 124,6 toneladas nos seis primeiros meses de 2020. Parte do sucesso das operações deve-se justamente ao trabalho batalhão rodoviário, lembrou Nunes. “É um número significativo, maior do que vinha ocorrendo no ano passado”, ressaltou o comandante.

ENTREGAS

No dia 18 de março, o governador Ratinho Junior repassou 200 veículos, sendo 75 para a Polícia Militar, 75 para a Polícia Civil e 50 para o Corpo de Bombeiros.

No dia 27 de março foram mais 100 veículos para Polícia Militar e 18 para o Corpo de Bombeiros. Em abril, Ratinho Junior entregou as chaves de outras 119 novas viaturas policiais e de combate a incêndios florestais, além de aparelhos de atendimento a emergências derivadas da manipulação de produtos perigosos. Os veículos foram destinados à Polícia Militar (76), à Polícia Civil (36) e ao Corpo de Bombeiros (7).

No mês passado o Governo do Estado reforçou a estrutura do Corpo de Bombeiros com a aquisição de 34 novos veículos e seis aparelhos desencarceradores (equipamento para resgatar vítimas presas em veículos acidentados). O pacote contempla 20 ambulâncias, seis caminhonetes 4×4, seis caminhões para combate a incêndios e dois micro-ônibus. Já na semana passada, a frota do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen-PR) foi modernizada com o reforço de 30 novos veículos.

PRESENÇAS

Participaram do ato de entrega o chefe da Casa Civil, Guto Silva, os secretários Rômulo Marinho (Segurança Pública) e Marcel Micheletto (Administração e Previdência); o coordenador estadual da Defesa Civil, tenente-coronel Fernando Schunig; e os deputados estaduais Luiz Claudio Romanelli, Terecílio Turini, Nelson Luersen, Alexandre Amaro, Alexandre Curi, Anibelli Neto, Artagão Júnior, Cobra Repórter, Gugu Bueno, Hussein Bakri, Soldado Adriano José.

Agência Estadual de Notícias