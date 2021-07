Fundação São José prepara o XVI Congresso Internacional de Turismo Religioso e Sustentável na Catedral de Pamplona, na Espanha

O Congresso Internacional de Turismo Religioso e Sustentável que nasceu em Campo Mourão como fruto da ação da Fundação São José de Ciências Humanas e Religiosas, pela primeira vez vai realizar o Congresso no Continente europeu na Cidade de Pamplona na histórica Catedral de Pamplona, na Província de Navarra na Espanha.

O anuncio do Congresso aconteceu em conferência virtual desde Campo Mourão, onde o presidente da Fundação São José, professor Samoel Kozelinski e o coordenador do Congresso Internacional de Turismo Religioso e Sustentável, Ruben Moyano, fizeram o anúncio oficial do Congresso que irá acontecer entre os dias 21 a 24 de setembro de 2021. ]

“Após a realização de 15 congressos em diferentes cidades no Brasil, na Argentina, Bolívia e Honduras, agora passamos o Oceano e vamos até a Europa”, disse Kozelinski.

O Congresso deste ano, devido as condições sanitárias, será realizado em formato hibrido. Apenas 250 pessoas vão participar de forma presencial e com a modalidade de participação online por sistema streaming, de qualquer parte do mundo. Devido a diferença de horário com participação de vários países, todos os conteúdos e determinadas atividades terão acesso gratuito a qualquer momento e mesmo nos dias subsequentes para os inscritos.

Para o congresso, já estão confirmados especialistas da Espanha, do Brasil, Argentina, Honduras, Portugal e Lituânia que apresentarão temas do Turismo Religioso. “Ainda teremos informações sobre experiências em negócios, estradas e rotas importantes, tais como a Vera Cruz, Caminho dos Jesuítas na América e o tradicional Caminho de Santiago de Compostela, que tem a porta de entrada no caminho francês na Cidade de Pamplona. Ainda teremos especialistas em Marketing de Turismo Religioso; Eventos Sustentáveis e o grande Projeto Jovem, único no mundo na área de Turismo Religioso e Sustentável, entre outros”, afirmou.

Ainda para os participantes, está prevista uma excursão com jantar a Roncesvalles, que é a porta de entrada do “Caminho Francês”. E após o Congresso serão realizados diferentes circuitos para se conhecer a região de Navarra, seu patrimônio histórico e religioso e riquezas naturais.

Durante o Congresso serão realizados conferencias e workshop para destinos temáticos e de prestadores de serviços para promover a proposta de serviços especializados. As pessoas interessadas em participar do Congresso Internacional por streaming, deverão buscar informações e fazer a sua inscrição no site oficial do Congresso.

www.congresoturismoreligioso.com ou no email: [email protected]