Fundação Marta Kaiser realiza assembleia e elege diretoria

Mantenedora da Casa das Fraldas São José e de outras ações sociais, a Fundação Marta Kaiser realizou assembleia ordinária na manhã desta sexta-feira (19/9). A reunião aconteceu nas dependências da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) e o destaque da ordem do dia deliberada no encontro foi a eleição da diretoria para a gestão 2025-2029.

O advogado Roberto Olivier Leitner foi reeleito presidente. Salete Doneda e Paulo Cesar Gomes continuam como diretora secretária e diretor tesoureiro, respectivamente.

Já o Conselho Curador é integrado por Roberto Olivier Leitner (presidente), Juscelino Fernandes da Costa (vice-presidente), Maria Conceição Montans Baer e Paulo Cesar Gomes (membros).

O Conselho Fiscal é composto por Idnei Hundsdorfer, Nobutochi Kimura e Luiz Carlos Feitosa (membros titulares), Elói Ricardo Bonkoski, Itamar Zeni e Antônio Luiz de Matos (suplentes).

PAUTA

Na assembleia foram ainda tratadas de questões relacionadas a captação de recursos financeiros para a aquisição das matérias primas necessárias para a confecção das fraldas descartáveis distribuídas gratuitamente a entidades filantrópicas e a grande número de famílias carentes que possuem membros que necessitam do produto de higiene pessoal.

A assembleia contou com a presença do presidente da Acicam, Francisco Viudes, e de representante da Unimed Campo Mourão.