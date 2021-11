Fundação Cultural inaugura restauração do Coreto da Praça Getúlio Vargas

A Prefeitura Municipal de Campo Mourão através da Fundação Cultural (Fundacam) inaugurou na manhã deste domingo, 28, a reforma do coreto da Praça Getúlio Vargas. A entrega deste espaço cultural contou com a presença do Secretário Municipal de Cultura, Roberto Cardoso e do Secretário de Obras e Serviços Públicos, Ireno dos Reis.

Para marcar a ocasião os presentes puderam apreciar uma roda de choro com Grupo Acordes e Encontros que apresentou vasto repertório de canções de artistas como Chiquinha Gonzaga, Jacob do Bandolin, Zeca Pagodinho, Pixinguinha entre outros.

“Este monumento é um bem tombado pelo patrimônio histórico do município, que foi restaurado graças a intervenção da Prefeitura e agora volta a ser mais um espaço para reunir artistas e a população em muitas atividades”, declarou o secretário Roberto.

A obra do coreto datado da década de 1950, recebeu a restauração das grades de ferro fundido laterais, repintura total, instalação de forro e iluminação nova.