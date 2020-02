Fraternidade O Caminho assume Casa de Passagem na sexta-feira

A Casa de Acolhida Filhos Prediletos (Fraternidade O Caminho) ligada à igreja católica, vai assumir oficialmente nesta sexta-feira (28) o antigo albergue, que com a nova administração passa a ser denominada Casa de Passagem São Bento José Labre. A cerimônia está marcada para as 14 horas, nas instalações da Casa, que passou por uma reforma e pintura, um investimento de R$ 80 mil do município.

O local, que antes se chamava Casa de Passagem São José, foi fechado em julho de 2018 para reformas e o serviço de acolhimento nesse período foi prestado na antiga casa abrigo para mulheres vítimas de violência, que também pertence ao município.

A Fraternidade O Caminho foi a única entidade a participar do chamamento público realizado pelo município para celebração de parceria com organização da sociedade civil para prestar serviços no acolhimento institucional. O prédio será entregue com pintura externa e interna novas, banheiros e cozinha reformados, bem como adequações internas para maior comodidade e segurança das pessoas atendidas.

“A principal mudança é que em vez de albergue com atendimento apenas noturno, a instituição se torna Casa de Passagem, onde dependendo da situação poderá ser feito atendimento durante o dia, com alimentação, orientação, encaminhamentos, banho e pernoite”, explicou a secretária da Ação Social, Márcia Calderan. Entre as responsabilidades da entidade está a de acolher pessoas adultas e famílias em situação de rua, desabrigo ou abandono, migração ou em trânsito.

Pela parceria, além da estrutura física do prédio, mobiliário e um veículo para ronda, o município repassará o valor de R$ 80 mil por ano para a instituição. “Também terá todo o apoio da rede de assistência, como outras entidades que prestam serviços assistenciais ao município”, explica a secretária.