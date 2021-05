Força tarefa executa serviços de limpeza e manutenção do Cemitério

Estão em fase de conclusão serviços de limpeza e manutenção no Cemitério Municipal São Judas Tadeu. O trabalho é executado por uma força tarefa com cerca de 15 pessoas, que envolve as secretarias municipais de Obras e Serviços Públicos e de Agricultura e Meio Ambiente. Além de fazer parte da manutenção corriqueira, a limpeza também visa preparar o local para o Dia das Mães, quando aumenta o movimento no Cemitério.

“Já fizemos uma força tarefa em fevereiro para uma limpeza geral. Agora essa limpeza incluiu capinagem em todo o cemitério, porque só as roçadas não atingem todo o mato e o serviço dura mais tempo”, explica o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Ireno dos Reis Pereira.

Além da capinagem, também foram podadas as árvores e as galhadas trituradas para se tornar adubo orgânico, aproveitado no Horto Municipal. O serviço incluiu também conclusão do calçamento no entorno dos banheiros, instalação de caixas d´água e manutenção geral.

“O Cemitério é um bem público que precisa ser cuidado e para isso temos uma equipe de trabalho permanente para serviços rotineiros. Mas pedimos sempre a colaboração das pessoas para que cuidem dos túmulos de seus entes queridos. Não custa nada arrancar um pé de mato ou remover o lixo. São quase 90 mil metros quadrados para ser cuidado por uma equipe com poucos servidores”, complementa o secretário.