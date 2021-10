Força tarefa executa limpeza no Cemitério Municipal

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente iniciou nesta quinta-feira (28), uma força tarefa para limpeza dos espaços públicos no Cemitério Municipal São Judas Tadeu. O mutirão, que terá continuidade nesta sexta e sábado, faz parte dos preparativos para o Dia de Finados, na terça-feira (2).

“O serviço de capina e roçada já foi executado anteriormente e agora está sendo feita varrição dos espaços entre os túmulos e recolhimento dos resíduos”, explica a responsável pela administração do Cemitério, Janete Iori.

Ela lembra que a limpeza de túmulos, bem como pintura e ornamentação fica a cargos os responsáveis e está permitido até domingo, 31 de outubro. No dia Finados (2 de novembro), é proibido qualquer espécie de serviço no interior do cemitério. “Mais uma vez lembramos para não colocar vasos ou flores que acumulem água nos túmulos e também que as embalagens de plástico sejam retiradas das flores”, ressalta.