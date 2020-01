Fogos na virada do ano foram “terror” dos animais em CM

Enquanto muita gente comemorou a virada do ano soltando fogos em Campo Mourão e região, outros viveram o drama de perder o seu animal de estimação pelo barulho causado pelos artefatos. Alguns cães acabaram morrendo, outros foram atropelados por carros enquanto corriam desesperados pelas ruas.

Para tentar minimizar esse problema, a prefeitura nem fez a queima de fogos na praça, como sempre acontecia. Mesmo assim, muitas pessoas mantiveram essa tradição, ignorando os riscos que o som alto representa aos animais.

Amanda Tonete, voluntária da Associação de Protetores de Animais Independentes (PAIS) ainda está contabilizando as perdas de animais ocorridas na virada do ano. “Recolhemos dois animais atropelados vivos e no abrigo morreram outros dois. Esses do abrigo, por serem mais velhos, acredito que morreram pelo estresse no momento dos fogos. Mas como ontem fizemos uma ação rápida, pode ser que até mais cães tenham morrido no abrigo, pois na hora do estresse eles acabam brigando e mordendo um ao outro”, lamenta Amanda.

Mesmo sem ter números exatos, Amanda acredita que apenas em Campo Mourão mais de 20 cães tenham fugido de seus lares. “Infelizmente são vários tipos de casos. Tem gente que culpa o dono, mas é uma situação que foge do normal. Algumas pessoas contam que o animal pulou o muro ou a janela, coisa que nunca fizeram”, revela.

Outras pessoas recolheram animais perdidos em casa e depois divulgaram para tentar identificar o dono. Em Luiziana também teve morador que perdeu seu animal de estimação por conta dos fogos de artifício. Nas redes sociais, as pessoas postavam fotos e pediam ajuda para tentar reencontrar seus bichos.

A assistente social Ioliani Costa Vigilato, de Campo Mourão, foi uma das que perdeu seu cachorro na virada do ano. “Meu cachorrinho morreu devido aos fogos”, lastimou no Facebook.