Fogo em vegetação, provocado por adolescentes, coloca casas em risco e assusta moradores

A ação irresponsável de um grupo de adolescentes, causou grandes transtornos para moradores do jardim Santa Nilce, em Campo Mourão, no início da tarde desse sábado. A ocorrência foi registrada no final da rua Apolinário Gorski.

De forma insensata, o grupo teria acessado um carreador que dá acesso a uma residência e ateou fogo na vegetação. Devido ao tempo seco, as chamas se alastraram rapidamente, causando densa fumaça e risco para moradias próximas.

Uma casa só não foi atingida pelo fogo por causa do muro alto. Os próprios moradores iniciaram o combate as chamas com mangueiras de jardim até a chegada do Corpo de Bombeiros. Com o caminhão Auto Bomba Tanque Resgate (ABTR), a equipe eliminou todos os focos do incêndio.