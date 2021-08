Fiscalização emitiu mais de 60 multas no fim de semana

Mais de 60 multas foram emitidas pelas equipes de fiscalização do município de sexta a domingo por descumprimento às medidas de prevenção a contaminação da Covid-19.

As principais irregularidades constatadas foram aglomeração de pessoas em confraternizações e no comércio noturno e desrespeito ao horário de toque de recolher. O trabalho das equipes contou com o apoio da Polícia Militar.

Aglomerações de pessoas sem distanciamento e sem uso de máscaras foram constatadas em bares, no local chamado Gramadão e até numa república próximo do campus da UTFPR. “Em alguns desses locais muitos fugiram com a chegada das equipes”, relata o coordenador do trabalho de fiscalização, Fernando Dias, ao acrescentar que várias denúncias anônimas foram atendidas.

Até mesmo crianças recém-nascidas com suas mães foram flagradas pela Fiscalização, além de adolescentes. “No centro da cidade, por exemplo, várias pessoas foram abordadas após a meia noite descumprindo o decreto. Todos os flagrados foram autuados de acordo com o decreto vigente”, disse o coordenador.

Ele lembra que embora o número de casos de Covid tenha diminuído, a cidade ainda está em situação de pandemia. “As flexibilizações do decreto são para atender necessidades econômicas de quem já acumula incalculáveis prejuízos em suas atividades. Mas parece que muitos pensam que ao liberar eventos para até 30 pessoas não há mais necessidade de seguir regras sanitárias”, observa o coordenador, ao reforçar que a fiscalização continuará atuando com rigor.