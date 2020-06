Fiscalização aplica multas e autua comércios, edículas e residências

As equipes de fiscalização do município atenderam várias denúncias no fim de semana sobre desrespeito ao decreto municipal que implementou medidas de enfrentamento a pandemia de Coronavírus. Nesta segunda-feira (29), a Secretaria de Controle, Fiscalização e Ouvidoria começou a emtir multas e autuações tanto a estabelecimentos comerciais quanto edículas e residências onde foram confirmadas denúncias de aglomeração de pessoas.

Em uma residência, no Jardim Araucária, foi constatada aglomeração de pessoas e perturbação do sossego, por isso o proprietário do imóvel receberá multa de R$ 2 mil. Outra multa do mesmo valor foi emitida ao proprietário de uma edícula na saída para Maringá e outra de R$ 5 mil ao promotor do evento no imóvel, onde no atendimento a denúncias foi flagrada uma confraternização com cerca de 50 pessoas. Nos dois locais foi solicitada a presença da Polícia Militar para a abordagem.

O trabalho de fiscalização realizado no fim de semana (sexta, sábado e domingo) atendeu mais de 100 denúncias pelo telefone 156, além de outras pelas redes sociais na página oficial do município. Os maiores problemas ainda são constatados em imóveis particulares, com aglomerações em confraternizações. “Com o toque de recolher às 22 horas tivemos poucos problemas com o comércio em geral”, explicou o secretário municipal de Controle, Fiscalização e Ouvidoria, Cristiano Augusto Calixto.

O secretário enalteceu também o apoio da Polícia Militar. Ele também alerta a população para o agravamento da situação, com o aumento da ocupação dos leitos hospitalares. “Quem pode, tem que permanecer em confinamento domiciliar”, reforça o secretário, ao acrescentar que o trabalho de fiscalização continua.