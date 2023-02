Festival de Verão terá continuidade com atividades esportivas

O Festival de Verão, realizado aos domingos no mês de janeiro pela Fundação Cultural, terá continuidade neste mês de fevereiro com atividades esportivas, organizadas pela Fundação de Esportes. No próximo domingo, dia 5, das 15 às 18 horas, no Parque da Pedreira (Jardim Modelo), estão programadas recreações, jogos e exercícios de alongamento.

No dia 12 de fevereiro, as atividades serão no Parque das Torres (Jardim Cidade Nova) e no dia 26, no Parque do Lago. Além de brinquedos infláveis para as crianças e camas elásticas, haverá futebol no campo de grama sintética em parceria com as escolinhas de Campo Mourão e aulão de ginástica com professores da Fecam.

“Tivemos uma participação muito boa da população nos eventos culturais e por isso decidimos dar continuidade com atividades físicas, aproveitando esse período de verão em que as famílias estão frequentando ainda mais os parques”, disse o prefeito Tauillo Tezelli.