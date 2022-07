Festa Julina no Instituto do Rim teve até Grupo Minuano

Os mais de 200 pacientes que fazem o tratamento de diálise no Instituto do Rim se divertiram essa semana com o retorno da tradicional Festa Julina. Foram dois dias de festa – quarta e quinta-feira – para que todos tivessem a oportunidade de participar.

Uma das novidades foi a participação do Grupo Minuano que compareceu para animar o evento na quarta-feira. Além do grupo gaúcho, outros músicos estiveram ao local com violões e sanfona.

Até pacientes que tocam algum instrumento ajudam na animação. Foi o caso de seo Antonio Manechini, de 85 anos, que ontem levou a sua sanfona para o Instituto do Rim.

“É importante essa festa para animar as pessoas. Hoje trouxe a sanfona para animar um pouco, mas depois que peguei a covid ficou mais complicado tocar. O movimento dos dedos ficou comprometido, mas graças a Deus escapei dessa”, disse ele, que passa três vezes por semana no Instituto do Rim.

A festa conta com comidas típicas, doces e também com brindes, sorteados entre os pacientes. Prefeituras da região e outros parceiros fazem as doações.

O administrador do Instituto do Rim, Patrick Fiorese Schreiber disse que a Festa Junina faz parte das datas comemorativas da clínica. “Essa é uma das festas que mais priorizamos por ser um dos momentos que mais traz felicidade aos pacientes de diálise”, afirma ele.

Segundo Schreiber, muitos até cobram a realização da festa. “Teve um ano que a gente pensou em não fazer, mas alguns já começaram a pedir com antecedência e a festa foi realizada. Mesmo durante a pandemia a festa julina aconteceu internamente, com todos os cuidados necessários”, declarou.