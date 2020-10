Feriado municipal do Dia do Servidor nesta quarta

Não haverá expediente nas repartições públicas municipais na próxima quarta-feira, dia 28 de outubro, em comemoração ao Dia do Servidor Público.

Os serviços considerados essenciais, como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Divisão de Transportes de Saúde, Cemitério Municipal, Serviços de Vigilância Patrimonial e demais serviços emergenciais vão atender normalmente.

O feriado do Dia do Servidor Público foi instituído no Brasil em 1943. Por um longo período, o ingresso no serviço público brasileiro foi estabelecido por meio do que é referido como “apadrinhamento”, que não exigia aprovação em concurso.

Foi apenas com a Constituição de 1988, com o avanço social fundamentado pelo princípio da igualdade, de oportunidades e equidade de direitos que, por meio do art. 37, foi estabelecida a obrigatoriedade do concurso como meio de ingresso na carreira pública.