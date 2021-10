Feriado do Dia do Servidor Público será antecipado para o dia 11

Não haverá expediente nas repartições públicas municipais de Campo Mourão na próxima segunda-feira, dia 11 de outubro, véspera do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, comemorado em 12 de outubro. Decreto publicado na semana passada antecipa para o dia 11 o feriado do Dia do Servidor (28 de outubro).

Serviços emergenciais como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Divisão de Transportes de Saúde, Cemitério Municipal e Serviços de

Vigilância Patrimonial terão expediente normal. A Secretaria da Educação seguirá o Calendário Escolar 2021.

O calendário de vacinação contra Covid-19 também será mantido pela Secretaria Municipal de Saúde, assim como divulgações de boletins nas redes sociais. O atendimento volta ao normal na próxima quarta-feira, dia 13 de outubro.