Fênix recebe 7ª Caminhada Internacional na Natureza neste domingo

Neste domingo, 18, acontece mais uma Caminhada Internacional na Natureza na região de Campo Mourão. A aventura que reúne centenas de pessoas será em Fênix, com o circuito Villa Rica do Espírito Santo.

O município oferece vários atrativos aos participantes, passando por trechos do Parque Estadual, minas e nascentes, rios e trechos de mata nativa e históricos, além de agropecuárias.

Um dos locais de visitação mais apreciados é a capela Santo Inácio de Loyola, mais conhecida como Igrejinha da Serra, por estar localizada no alto de um morro, na entrada da cidade.

O local se tornou ponto turístico religioso no município desde 2012, quando a prefeitura fez a restauração do templo. Sua primeira construção remonta a meados do século XVII.

O percurso será de aproximadamente 14 quilômetros. Os participantes terão café da manhã antes da abertura da trilha ao custo de R$ 15,00 (opcional) e almoço a R$ 30,00, também opcional.

A Caminhada Internacional na Natureza é promovida pelo Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR-Paraná), com apoio das prefeituras envolvidas e outras parcerias. A concentração e largada será na Arcam.

Inscrições são gratuitas e podem ser feitas na Secretaria de Meio Ambiente, pelo telefone (44) 3272 1284, ou tem um endereço eletrônico www.ecobooking.info