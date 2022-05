Feirão do Crédito e workshops movimentaram Casa do Empreendedor

A tarde desta terça-feira (31) foi movimentada na sede da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico (Seidec), onde está instalada a Casa do Empreendedor. Empreendedores e interessados e negócios nos mais diferentes ramos participaram do Feirão do Crédito, realizado pelo município em parceria com as principais instituições financeiras da cidade.

Dois workshops totalmente gratuitos também foram realizados para a comunidade empresarial. No primeiro a abordagem foi sobre “Marketing digital e Vendas pelo WhatsApp” e o outro “Hora delas – dicas de crédito para mulheres empreendedoras”.

“Pensando nas dificuldades dos empresários, principalmente na busca de retomada da economia e de novas formas de fazer negócios, o município proporciona essa aproximação e repassa orientações aos interessados”, ressalta o prefeito Tauillo Tezelli, que esteve presente no Feirão.

Sete bancos e cooperativas de créditos, além da Fomento Paraná, que já atua na Casa do Empreendedor, estiveram presentes para disponibilizar linhas de crédito para empresas de todos os portes e segmentos, inclusive negativados. Também marcaram presença a Acicam, Sesc, Senac, Sebrae, Prever, Unimed, Fiat Via Verde, Agência Veoito e as Empresas Juniores da UTFPR e Unespar.