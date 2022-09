Feira de Orgânicos nesta sexta-feira, na Praça São José

Para estimular alternativas de produção sustentável na região de Campo Mourão, o Ministério Público do Paraná por meio do GAEMA – Grupo Especializado em Meio Ambiente, em parceria com o município e IDR com a presença de diversas instituições e empresas, promoverá a exposição regional “Caminhos da Produção Orgânica”. A mostra será realizada na próxima sexta-feira, dia 16 de setembro, na Praça São José das 8h30 às 19h00.

Nos estandes, as entidades e empresas participantes vão apresentar as “Políticas públicas e assistência técnica para produção orgânica”; “Biodiversidade: agroecologia”; “Certificação e capacitação”; “Assistência técnica e alternativas orgânicas para produção”; “Linhas de crédito e agentes financeiros”; “Rodada de negócios e comercialização”.

Essa exposição visa demonstrar, além de pesquisas desenvolvidas nas universidades e empresas do setor, a cadeia biológica para assegurar a produção de alimentos sustentáveis, sem aplicação de agrotóxicos. Nesse sentido, o evento terá uma trilha de conhecimento, que objetiva estimular alternativas de produção sustentável de Campo Mourão e região, além de impulsi0nar a economia no setor, pois contará com uma feira de produtos orgânicos que serão comercializados por agricultores da região.