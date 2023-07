Fecam realiza 3ª etapa do Circuito de Corridas neste domingo

Ao todo, 380 pessoas se inscreveram para a 3ª etapa do Circuito de Corridas promovido pela Fundação de Esportes de Campo Mourão (Fecam). A prova, que será realizada neste domingo (30), tem como apoiadores Integrado EAD, Paraná Atacadista e Unimed.

A etapa conta com dois percursos, 2,5km e 5km, e terá como ponto de partida o acesso ao Paraná Supermercado Max, localizado na Rua Mato Grosso. A entrega dos chips de cronometragem para os participantes que se inscreveram antecipadamente começa às 7h, já a largada será às 8h.

As inscrições para a prova já foram encerradas, mas a organização do evento informa que quem não se inscreveu também pode participar, porém sem concorrer à premiação. Para o percurso de 5km, haverá troféu para os três primeiros colocados de cada categoria (feminino e masculino). Os demais corredores receberão medalhas pela participação.

Para a realização do evento, que também conta com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seimob), Tiro de Guerra e Polícia Militar, haverá interdição da Avenida José Custódio de Oliveira, entre as ruas Mato Grosso e Guarapuava, no período das 8h às 9h15.