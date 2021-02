Faça o Técnico em Enfermagem do Senac e ganhe 20GB de internet por mês para suporte nos estudos

O Técnico em Enfermagem é o profissional marcado pela vocação em cuidar do próximo. Se você tem essa vontade de se dedicar ao cuidado da saúde das pessoas, o primeiro passo é fazer o curso Técnico em Enfermagem.

As aulas começam no dia 09 de março. As matrículas podem ser realizadas pelo site da instituição ou presencialmente no Senac. Além disso, quem se inscrever em um Curso Técnico da instituição, ganhará dados de internet para auxiliar nos estudos. Os alunos que realizarem o pagamento das parcelas até a data de vencimento ganham desconto de 20% no valor da mensalidade.

“O curso do Senac capacita os melhores profissionais para o mercado através de habilidades, desenvolvimentos técnicos, amor e motivação. Desenvolvemos isso, não deixamos ser somente um dom, é preciso ter técnica e habilidade para executar”, ressalta a instrutora de Técnico em Enfermagem, Érica Beatriz Franco.

