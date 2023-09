Extensa programação vai marcar os 76 anos de Campo Mourão em outubro

O aniversário de 76 anos de emancipação política de Campo Mourão, em outubro, será marcado por uma extensa programação, preparada pela administração municipal. Os eventos do mês das secretarias municipais estarão no calendário do aniversário, comemorado no dia 10 de outubro. O feriado municipal será no dia 16 de outubro, conforme estabelecido em lei municipal, aprovada em 2017 pelo Poder Legislativo.

Dois shows com artistas de renome nacional serão realizados na Praça São José: Cesar Menotti e Fabiano (dia 15) e Banda de rock IRA (dia 16). Também haverá shows com artistas locais: Orquestra de Viola e Grupo Minuano. No dia 10 está programado ato cívico em frente ao Paço Municipal, organizada pela Fundação Cultural. O Dia da Criança (12), será marcado por atividades culturais e recreativas na praça.

Na área esportiva em outubro Campo Mourão vai sediar a fase final do Paraná Bom de Bola, que reunirá mais de 40 equipes (cerca de 1.000 atletas) de várias cidades, além de técnicos e equipe de arbitragem. A competição de futebol é organizada pelo governo do Estado, em parceria com o município. Os Jogos Interclubes também vão movimentar a cidade, assim como a Copa de Voleibol. No dia 21, será realizado o show de acrobacias aéreas no aeroclube.

Outro evento de grande relevância que tem a parceria do município é o Empreendeweek, de 3 a 6 de outubro, um dos maiores eventos de ciência, tecnologia, inovação, negócios e empreendedorismo do Paraná. Entre os palestrantes está Lars Grael (pentacampeão sul-americano de iatismo e campeão mundial da classe Snipe). Outro palestrante será Konrad Dantas (mais conhecido pelo nome artístico KondZilla), que é um produtor, empresário e apresentador de TV.

O Hackathon (Maratona de Programação da Nasa) é realizado na sequência ao Empreendeweek e reúne programadores, designers e outros profissionais ligados ao desenvolvimento de software. Outras ações e eventos das demais secretarias farão parte do calendário, como a campanha de Saúde Outubro Rosa, o Festival de Teatro (17 a 28) com Mostra Itinerante e Ações Formativas e entrega das reformas do Museu.

HISTÓRIA

Os primeiros pioneiros chegaram a Campo Mourão a partir de 1903. Em 1947, Campo Mourão emancipa-se de Pitanga, tornando-se município pela Lei 02/47. José Antônio dos Santos é nomeado prefeito até a instalação do município e a posse de Pedro Viriato de Souza Filho, eleito prefeito com 230 votos.

Até a década de 60 o município compreendia toda a Microrregião 12 e os municípios que hoje a integram eram seus distritos administrativos. Na década de 80, foram desmembrados dois dos seus últimos distritos: Luiziana e Farol do Oeste, ficando sobre sua tutela apenas o distrito de Piquirivaí.