Ex-prefeito de CM, Nelson Tureck é internado com suspeita de covid-19

O ex-prefeito de Campo Mourão, Nelson Tureck, 69 anos, foi internado na noite desta terça-feira com suspeitas de coronavírus. Após passar pela UPA – Unidade de Pronto Atendimento -, foi solicitado vaga para internação Covid.

Conforme as informações do hospital Santa Casa, por volta das 22h, Tureck passava por alguns exames e não era descartada a possibilidade do ex-prefeito ser internado direto na UTI-covid.