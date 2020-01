Ex-atleta que morreu em partida de futebol foi sepultado hoje

Em clima de grande comoção, principalmente entre desportistas de Campo Mourão, foi sepultado no final da tarde deste sábado, o corpo do ex-atleta, Nerildo Oliveira da Cruz, 46 anos, morto por infarto ontem à noite, enquanto disputava uma partida de futebol com amigos.

O jogo acontecia em um campo society, na avenida Ney Braga, próximo à Comercial Ivaiporã. A partida já se encaminhava para o final, quando Oliveira sentiu-se mal e saiu de campo.

Segundo testemunhas, ele sentou-se em uma cadeira e logo em seguida sofreu o infarto. Um médico estava no local e rapidamente iniciou a massagem cardíaca na tentativa de reanimar o ex-atleta, até a chegada do Siate, que também chegou rápido.

O Samu também foi acionado, mas Oliveira não reagiu e morreu no local. Sua esposa e um filho do casal, de 11 anos, que inclusive jogou bola ao lado do pai, estavam no campo e acompanharam todos os esforços dos socorristas na tentativa de reanimar Oliveira.

O corpo foi velado no Prever, onde amigos e familiares prestaram a última homenagem neste sábado. Nerildo trabalhou por alguns anos na Coamo e defendeu o time de Futsal da cidade na década de 90. Também trabalhou na Colacril. Nas redes sociais, muitos amigos manifestaram o pesar pela sua morte. Nerildo também competiu nos Jogos Interclubes, realizado no fim do ano passado em Campo Mourão.