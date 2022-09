Evento celebra Dia Municipal do Idoso e Nacional da Pessoa com Deficiência

Com o objetivo de conscientizar sobre a importância da inclusão, 21 de setembro foi escolhido para ser o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Também no mês de setembro, mas no dia 27, é celebrado em Campo Mourão o Dia Municipal do Idoso.

As duas datas foram lembradas nesta quinta-feira, em um evento na Casa da Cultura, promovido pelo Conselho do Idoso e da Pessoa com Deficiência. O presidente da entidade, João Maria Ferrari chagas, disse que a ação teve também a participação da Unespar, com um grupo de idosos.

“Foi um evento de suma importância para a conscientização dos valores do idoso e da pessoa com deficiência”, disse Chagas, destacando a participação dos três CRAS de Campo Mourão, Escola da Apae, Centro de Apoio e Desenvolvimento do Idoso, Lar dos Idosos São Joaquim e Sant´Ana, além da participação especial de uma escola de Campina da Lagoa.

O encontro reuniu cerca de 150 pessoas. “Dentre as atividades, tivemos apresentações culturais, o Hino do Idoso composto pelos membros do Centro de Apoio e Desenvolvimento do Idoso e também apresentação do projeto Paradesporto”, enfatizou. O evento aconteceu das 13h às 17h.