Estrada da Graciosa permanece fechada para avaliação de novos danos no pavimento

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) vai manter o bloqueio total da Estrada da Graciosa (PR-410) para avaliação das condições do pavimento da rodovia, após os novos escorregamentos de terra ocorridos nesta madrugada.

O principal escorregamento de terra foi localizado no km 11+600, onde a camada de vegetação se soltou do talude e se acumulou sobre a rodovia. Como se trata de um local de pista sinuosa, o escorregamento aconteceu no talude entre dois trechos da Graciosa, em níveis diferentes.

Enquanto a pista inferior não sofreu danos significativos, a pista superior ficou com o aterro exposto, sem calçamento, possivelmente colocando em risco a estabilidade do pavimento.

Técnicos do DER/PR estão avaliando a situação e as medidas que serão necessárias para garantir a segurança dos usuários.

Nos próximos dias serão divulgadas novas informações sobre a recuperação do talude e atualizações sobre as condições de trafegabilidade da Estrada da Graciosa.

Por enquanto permanece o bloqueio total da rodovia entre o km 6 e o km 16. O acesso até o limite dos bloqueios está liberado.

Fonte: Agência Estadual de Notícias