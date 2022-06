Estado define vencedor da licitação para duplicar rodovia em C. Mourão

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) publicou nesta terça-feira (07) a notificação de declaração de vencedor da obra de duplicação da PR-317 e da PR-840 em Campo Mourão, no Centro-Oeste. O Consórcio Itaipu – Conspel, formado pelas empresas Pedreira Itaipu Indústria e Comércio de Britas e Asfalto Ltda. e Conspel – Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda., venceu a licitação, tendo apresentado a documentação exigida e uma proposta de preço que atendeu aos requisitos do edital. O valor final da obra, corrigido e negociado com a comissão de julgamento do DER/PR, ficou em R$ 39.799.999,62.

Com a publicação da notificação, tem início prazo de cinco dias úteis para demais participantes entrarem com recursos quanto ao resultado, seguido de prazo para contrarrazões da vencedora. Caso estes documentos sejam protocolados, o DER/PR vai analisá-los e tomará uma decisão final, também publicada no portal Compras Paraná e no portal Licitacões-e do Banco do Brasil. Após esta etapa, o processo segue para homologação do resultado e adjudicação da execução da obra ao vencedor.

A licitação é feita na modalidade Regime Diferenciado de Contratação Integrada (RDCi), que prevê a elaboração do projeto básico e do projeto executivo de engenharia, e a execução da obra em um mesmo contrato. O prazo para execução, após assinatura de contrato e emissão de ordem de serviço, será de 630 dias, sendo os primeiros 180 dias para elaboração dos projetos e 450 dias para a finalização da obra.

OBRA

As obras terão início a partir do trecho já duplicado da PR-317 e seguem até o entroncamento com a Avenida Comendador Norberto Marcondes, em uma extensão de 3,7 quilômetros, que inclui também a PR-840. Serão duas faixas novas de 3,6 metros cada uma, com acostamento externo de 2,5 metros, e separadas das pistas existentes por barreiras de concreto New Jersey.

Também serão implantadas novas vias marginais, com duas faixas em cada sentido e largura variando de acordo com a disponibilidade da faixa de domínio, separadas da pista central por canteiros.

Estão previstas três interseções em nível (rotatórias), sendo uma entre as ruas Francisco Preisner e Pioneiro Alberto Tanigut, uma no acesso ao Aeroporto Municipal de Campo Mourão, e uma no entroncamento entre a PR-317 e a PR-840.

A obra também contempla serviços de drenagem e obras de arte correntes, como bueiros simples tubulares de concreto, drenos, sarjetas, boca de lobo, poços de visita, entrada e descida d’água; iluminação viária com postes de aço e postes de concreto com luminárias LED de 200W; sinalização horizontal, sinalização vertical, defensas simples, pórticos, semi-pórticos, tachas e tachões refletivos; calçada para pedestres e ciclovia.

O anteprojeto de engenharia, um pré-requisito do RDCi, foi doado pela Prefeitura de Campo Mourão e atualizado pelo DER/PR para ser utilizado na elaboração do edital.

Fonte: Agência Estadual de Notícias