Espetáculo “Palhaços Cantores do Sou Arte”, no próximo dia 24, em CM

Os moradores de Campo Mourão e das cidades vizinhas são os convidados para o espetáculo gratuito do Projeto “Palhaços Cantores do Sou Arte”, que será apresentado no dia 24 de outubro, às 14 horas, na Praça Central São José.

Trata-se de uma produção inédita com duração de 50min que envolve circo, teatro, dança e música, apresentada pela Associação Sou Arte de Campo Mourão, numa realização do Ministério do Turismo, através da Lei de Incentivo à Cultura; Secretaria Especial da Culturae tem como patrocinadores a Copel, Fomento Paraná e Planti Center.

Campo Mourão foi uma das cidades escolhidas para receber o projeto, que levará o espetáculo a outras seis cidades do Paraná. A programação inclui os municípios de Palotina (16 de outubro), Luiziana (17 de outubro), Mamborê (17 de outubro), Terra Boa (18 de outubro), Cianorte (18 de outubro), Mandaguari (19 de outubro) e Campo Mourão (24 de outubro).

O espetáculo

Um espetáculo circense que aborda a palhaçaria de forma atrativa para crianças de diferentes idades, trazendo ao público conhecimento, informação e entretenimento através de músicas autorais que abordam os mais diversos temas e campanhas nacionais que defendem os direitos que todas as crianças tem de acordo com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Dentre os temas retratados estão: 18 de maio (Campanha contra o Abuso Sexual), Campanha Contra o Trabalho Infantil, Campanha Contra o Uso de Drogas, Educação Financeira, Preservação da Natureza, Higiene Pessoal, Respeito ao Próximo, entre outros.

As crianças poderão acompanhar as músicas dos palhaços através de uma cartilha explicativa com as ilustrações dos personagens e todas as letras retratadas no espetáculo.

Associação Sou Arte

Com atuação nos três estados do Sul do Brasil e também no Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo, a Associação Sou Arte (ASA), com sede em Campo Mourão (PR) tem 17 anos de existência e atua na realização de espetáculos e em eventos culturais, sociais e educacionais. A associação também realiza projetos, cursos, palestras, seminários, oficinas pedagógicas, treinamentos, etc. Entre suas ações destacam-se ainda projetos de responsabilidade social, voltados a crianças e adolescentes.