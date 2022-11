Espetáculo no dia 3 de dezembro marca chegada do Papai Noel

A programação do projeto “Atividades Culturais – Campo Mourão Cidade Natal/2022” será oficialmente aberta na noite do dia 3 de dezembro com a apresentação de espetáculo inédito na praça São José que vai marcar a chegada do Papai Noel. Uma vez mais, a Associação Sou Arte (ASA) é a executora do projeto, que é uma realização do Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura.

A praça São José e os arredores ganharão ambientação natalina para a encenação do espetáculo, marcado para às 20 horas. Em anos anteriores, o espetáculo de abertura da programação natalina – com a chegada do Papai Noel – chegou a reunir mais de 10 mil pessoas na praça central de Campo Mourão. A expectativa para este ano é de recorde de público, pois a ação cultural que projetou o Natal mourãoense em todo o estado não aconteceu no ano passado.

O projeto “Atividades Culturais – Campo Mourão – Cidade Natal/2022” tem o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Copel, Sanepar, Fomento Paraná, Paraná Supermercados, Integrado e da Unimed Campo Mourão. Conta ainda com o apoio do Município, do Governo do Estado, da Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindiempresarial).

NOS BAIRROS

O espetáculo natalino também será encenado pela Associação Sou Arte na Asa Leste e na Asa Oeste de Campo Mourão. No dia 6 de dezembro, às 20 horas, será apresentado na praça do Japão, no jardim Tropical. Já no dia 7, no mesmo horário, será apresentado na praça Alvorada, no jardim Lar Paraná. Os dois logradouros públicos receberão ambientação natalina e a expectativa é de grande público, a exemplo de anos anteriores.

Várias outras atrações culturais fazem parte da programação da quinta edição do projeto.