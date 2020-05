“Espero que a Gol retome os voos para Curitiba”, diz gestor do aeroporto de Campo Mourão

Suspensos por conta da pandemia de coronavírus desde o dia 20 de março, os voos da empresa Two Flex, entre Campo Mourão e Curitiba ainda não têm prazo para serem retomados. Se é que serão retomados pela Gol Linhas Aéreas.

O gestor regional do aeroporto municipal Coronel Geraldo Guia de Aquino, de Campo Mourão, Sebastião Carlos Costa espera que o serviço não seja desativado.

“Por enquanto não há nenhuma manifestação da Gol sobre a retomada dessa linha. Esperamos que volte a atender Campo Mourão em breve. Sabemos que o coronavírus interferiu em todo o sistema aéreo, com vários aeroportos fechados. Maringá e Cascavel, pelo que sei, estão operando apenas com uma linha”, disse ele.

Sobre Campo Mourão, Costa revela que as pessoas já estavam se adaptando com o serviço. Segundo ele, além de Curitiba, muita gente utilizava a linha aérea até a capital para depois seguir para outros estados.

“A capacidade do avião é para nove passageiros e em várias oportunidades seguia com lotação máxima. Muitos iam para Curitiba e de lá seguiam para Fortaleza, Florianópolis, São Paulo, além de outros destinos. Mas agora estão nas mãos da Gol”, afirma.

No total, são quatro voos semanais a Curitiba, sempre no mesmo horário. A linha Campo Mourão-Curitiba era realizada às segundas, terças, quintas e sábados, sempre às 07h20, desde outubro do ano passado.

Os voos de volta eram às segundas, quartas, sextas-feiras e domingos, às 20h30. O serviço faz parte do Programa Voe Paraná, que contempla onze novas rotas de voos domésticos. Todas as linhas estão suspensas.