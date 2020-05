Espaço Sou Arte realiza “Ação Entre Amigos” para suprir necessidades de seus profissionais

Sem agenda de apresentações há cerca de dois meses e tampouco com perspectivas de retorno a normalidade a curto prazo, em razão da pandemia de Covid-19, a companhia artística Espaço Sou Arte, de Campo Mourão, lançou uma Ação Entre Amigos. O objetivo é assegurar o atendimento das necessidades básicas das famílias dos aproximadamente 30 profissionais que dependem exclusivamente do trabalho fomentado pela companhia fundada há 14 anos e que, em tempos normais, mantinha vasta programação de apresentações em todo o Paraná e também nos estados de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

A ideia da “Ação Entre Amigos” surgiu diante da longa duração da pandemia e do consequente agravamento dos crescentes problemas financeiros enfrentados pelos profissionais que integram a companhia. Neste período de recesso forçado, o Espaço Sou Arte passou a explorar mais as redes sociais e essa foi a ferramenta adotada para a Ação Entre Amigos.

A adesão é feita através do site da companhia (www.souarte.com.br) e o colaborador pode optar entre três valores para ajudar os artistas. Tudo de forma prática e rápida, sem sair de casa. O ganhador da “rifa virtual” será contemplado com uma performance ou apresentação da companhia em evento ou festa que preferir, após a liberação pelas autoridades para a realização de eventos.

Em atuação desde 2006, a companhia tem em sua troupe profissionais de vários segmentos: artistas de circo, bailarinos, atores, escritores, educadores sociais, psicólogos e técnicos, entre outros.

PROJETOS SOCIAIS

Além dos espetáculos apresentados em eventos públicos, privados e corporativos, que nos últimos anos deram enorme visibilidade ao seu trabalho, o Espaço Sou Arte também mantém vários projetos nas áreas social, com o atendimento de jovens e crianças em situação de vulnerabilidade social. São oferecidas aulas de circo, teatro e dança, com acompanhamento pedagógico e psicoterapêutico. O trabalho visa o desenvolvimento de valores éticos e da cidadania, incitando o empoderamento e protagonismo social, a descoberta de vocações, a progressão da autoestima, o controle emocional, a esperança e o olhar para novos horizontes, entre outros conteúdos importantes para a inserção social e construção de uma sociedade justa e igualitária.

Com as restrições impostas devido a pandemia, os alunos dos projetos sociais estão sendo assistidos através de aulas online. Ressaltam os coordenadores das ações a atual situação que tem levado a um aumento drástico nos conflitos que cada um carrega dentro de suas casas e comunidade.

As aulas online estão sendo utilizadas para dar continuidade também ao atendimento das turmas particulares, a fim de manter o vínculo com os alunos e assim evitar eventuais desistências quando tudo se normalizar. Com o atendimento virtual, os alunos também se sentem estimulados a praticar atividades físicas.

A equipe de artistas do Espaço Sou Arte também tem mantido seus treinos em casa, de forma virtual, em grupo.

DIA DAS MÂES

O Espaço Sou Arte ao longo de sua trajetória sempre buscou estar o mais próximo possível de seu público. Para isto tem procurado produzir vídeos que tem chamado a atenção e podem ser vistos através do canal no Youtube https://www.youtube.com/ channel/ UCrPltwxUKj1YYYXIQLx4qkA, além de produzir alguns eventos alternativos.

Para o Dia das Mães, que se comemora neste domingo (10/5), foi preparado um mini espetáculo que pode ser contratado para ser apresentado à porta da casa da homenageada, com toda segurança. Um pequeno elenco participa da produção e todas as recomendações de segurança são atendidas nas apresentações.

Edilaine Maria de Castro, diretora do Espaço Sou Arte, revela que a redução das apresentações e das atividades presenciais dos projetos sociais levou o grupo a dar uma atenção especial em relação as redes sociais. A Companhia ampliou a utilização da internet como ferramenta de divulgação do trabalho realizado, com a criação de novos conteúdos e maior frequência de postagens para intensificar a aproximação com o público que também está em casa.

“Mas aguardamos com ansiedade o retorno a normalidade para a volta aos palcos, que é o nosso lugar preferido”, finaliza Edilaine Maria de Castro.