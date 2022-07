Esgotados convites do Carneiro no Buraco do Recanto do Criador

Os organizadores do Carneiro no Buraco que será servido no próximo domingo, dia 10 de julho, no Recanto do Criador (Parque de Exposições) de Campo Mourão, informaram que todos os convites colocados à venda já se esgotaram.

A procura por convites de pessoas de outras cidades continua grande. Por conta disso, na semana passada foram colocados mais 150 convites à venda, mas todos já foram comercializados. “Estamos fazendo essa divulgação para que as pessoas de outras cidades entendam que no dia não teremos convites à venda”, informou um dos responsáveis pela venda dos convites.

O Carneiro no Buraco tem o acompanhamento de arroz, salada e pirão. O prato será servido a partir das 10 horas deste domingo, no Recanto do Criador.