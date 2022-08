Escritora Daniela Arbex faz palestra em Campo Mourão

A premiada jornalista, escritora e documentarista Daniela Arbex virá a Campo Mourão (PR) para ministrar a palestra “Bastidores do Holocausto Brasileiro”. O evento presencial será no dia 29 de agosto, às 20h, no Teatro Municipal [Av. Comendador Norberto Marcondes, 684, Centro]. Os ingressos já estão à venda [ver abaixo].

A conferência é organizada pelo Centro Universitário Integrado e celebra o Dia do Psicólogo, comemorado anualmente em 27 de agosto. “A Psicologia é uma ciência que se ocupa do comportamento e constituição da subjetividade humana. Dentre suas funções sociais está a de colaborar para a compreensão integral dos sujeitos, suprimindo estereótipos relacionados à saúde mental e a loucura, promovendo saúde e qualidade de vida a todas as pessoas. Por isso, o evento vai abordar um tema tão sensível e relevante”, explica a coordenadora adjunta de psicologia do Integrado, Thais Serafim.

O tema da palestra é baseado no livro Holocausto Brasileiro, da autora. A obra foi reconhecida como o melhor Livro-Reportagem do Ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte (2013) e ficou em segundo lugar na categoria de melhor Livro-Reportagem no Prêmio Jabuti (2014).

Com mais de 300 mil exemplares vendidos no Brasil e em Portugal, o livro ganhou as telas da TV, em 2016, no documentário produzido com exclusividade para a HBO, com exibição em mais de 40 países.

ENREDO

No Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena (MG), conhecido apenas por Colônia, ocorreu uma das maiores barbáries da história do Brasil. O centro recebia diariamente – além de pacientes com diagnóstico de doença mental – homossexuais, prostitutas, epiléticos, mães solteiras, meninas problemáticas, mulheres engravidadas pelos patrões, moças que haviam perdido a virgindade antes do casamento, mendigos, alcoólatras, melancólicos, tímidos e todo tipo de gente considerada fora dos padrões sociais.

Essas pessoas foram maltratadas e mortas com o consentimento do Estado, médicos, funcionários e sociedade. Apesar das denúncias feitas a partir da década de 1960, mais de 60 mil internos morreram e um número incontável de vidas foi marcado de maneira irreversível.

Daniela Arbex entrevistou ex-funcionários e sobreviventes para resgatar de maneira detalhada e emocionante as histórias de quem viveu de perto o horror perpetrado por uma instituição com um propósito de limpeza social comparável aos regimes mais abomináveis do século XX.

“A Psicologia – enquanto ciência engajada não apenas na produção de conhecimento, mas na transformação social – tem papel fundamental na luta pela reforma psiquiátrica e, portanto, foi crítica ferrenha dos regimes manicomiais de ‘tratamento’ da loucura, como é o caso do Hospital Colônia de Barbacena, ajudando a denunciar não apenas a ineficácia das internações manicomiais, como também a piora no que tange à saúde mental desta população, a exclusão do seu direito à cidadania e os atentados ao direitos humanos perpetrados por tais instituições”, complementa Thais Serafim.

Serviço

O que: Palestra com a jornalista, escritora e documentarista Daniela Arbex

Quando: Dia 29 de agosto, às 20h

Onde: Teatro Municipal de Campo Mourão [Av. Comendador Norberto Marcondes, 684, Centro]

Quanto custa: Os ingressos já estão à venda em três categorias. A meia entrada [prevista por lei para estudantes de todos os níveis, professores e pessoas com deficiências] custa R$ 38,50; A entrada solidária sai por R$ 55,00 + 1 litro de leite que deverá ser entregue no local; A entrada inteira fica em R$ 77,00

Onde comprar: No site https://www.sympla.com.br/ evento/daniela-arbex- holocausto-brasileiro/1672228