Escolas Parigot de Souza e Paulo VI vão receber prêmios do projeto Campo Limpo

As escolas municipais Parigot de Souza e Paulo VI tiveram alunos de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental e professores contemplados com a premiação do Projeto Campo Limpo, da empresa Adita. A divulgação dos nomes dos vencedores e a entrega da premiação será realizada nesta sexta-feira (1º), às 14 horas, na Casa do Empreendedor.

Para o evento, que obedecerá os protocolos de segurança sanitários para Covid-19, também foram convidadas as famílias dos alunos contemplados. O Programa de Educação Ambiental (PEA) do Sistema Campo Limpo foi criado em 2010 com o intuito de apoiar instituições de ensino na complementação de conteúdos curriculares relacionados ao meio ambiente.

Segundo a Adita, o intuito do PEA Campo Limpo é contribuir para o fortalecimento da consciência ambiental dos alunos, abordando o desafio dos resíduos sólidos a partir da noção de “responsabilidade compartilhada”. O projeto envolve família, escola, empresas e poder público no compromisso de buscar soluções que minimizem os impactos causados por esses resíduos ao meio ambiente.

Para o desenvolvimento do programa, anualmente são distribuídos kits de educação ambiental a escolas públicas e privadas da rede de relacionamento das Centrais de Recebimento de Embalagens Vazias do Sistema Campo Limpo em todo o país. Esses kits são voltados para alunos do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental e compreendem: caderno do professor, pôster temático, jogo colaborativo e outros materiais de apoio em sala de aula. Também estão disponíveis no site: https://inpevcampolimpo.org. br/o-que-e-o-pea/.