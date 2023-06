Entregue reforma do prédio do IMAPE

Foram entregues na manhã desta quinta-feira (29), as reformas no prédio do IMAPE, que é o espaço público localizado no Jardim Araucária, destinado a formação de servidores da Secretaria Municipal de Educação. O investimento do município foi de R$ 452,1 mil, para troca de piso e cobertura total, pintura e instalações elétricas.

Instituído por lei municipal de 1997, o prédio do IMAPE foi inaugurado na gestão 97/2000. Além de espaço para formação e qualificação de servidores, o IMAPE também assessora o departamento pedagógico na busca por formações específicas, coordena e acompanha o desenvolvimento de projetos extracurriculares em todas as unidades de ensino.

A cerimônia de entrega das reformas teve a presença do prefeito Tauillo Tezelli, do secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, da vice-prefeita Fátima Nunes, da secretária municipal de Educação, Tania Caetano e servidores municipais.