Entidades assistenciais pedem apoio do município e deputado

Dirigentes de entidades assistenciais de Campo Mourão participaram de uma reunião na manhã desta sexta-feira (05), na prefeitura, onde solicitaram apoio para aumento da receita. O deputado federal Rubens Bueno também esteve presente e recebeu reivindicações para incluir recursos no orçamento federal do próximo ano.

“Temos procurado ampliar os convênios e também solicitado apoio do deputado Rubens com emendas ao orçamento da União. Todas as entidades estão com dificuldades, pois apesar de ter aumentado os recursos com a campanha do Imposto de Renda, os repasses dos governos estadual e federal não tem chegado”, observa o prefeito Tauillo.

Ele explicou que o município só consegue aumentar o valor dos convênios se houver aumento da receita. “As coisas na administração pública não acontecem da noite para o dia. No orçamento deste ano não tem como incluir nada, por isso pedimos que as entidades elaborem projetos para juntos buscarmos melhorias”, acrescenta, ao destacar a importância do trabalho das instituições no atendimento de vários setores da comunidade, como crianças, idosos e dependentes químicos.

Junto com o deputado Rubens Bueno também foi realizada uma visita à sede urbana da APAE, entidade que recebeu R$ 300 mil este ano de emenda parlamentar, via município. “Agora temos um pedido coletivo das entidades e estamos estudando com a prefeitura para sabermos como vamos tratar para o próximo ano”, disse o deputado.