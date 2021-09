Energias renováveis e sistema de distribuição foram tema de discussão em evento

Na última quinta-feira, dia 09/09, ocorreu o encerramento do Legal Summit Agro 2021, em Campo Mourão. O evento, organizado pela AGROi9 Incubadora e pelo escritório Martinez Dal Col& Ferreira Advogados Associados/Advog Consultoria, ecoorganizado pela Câmara Temática do Agronegócio, do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (CODECAM), teve como um de seus objetivos discutir temas jurídicos que impactam o desenvolvimento do agronegócio.

O primeiro painel foi realizado no dia 24 de agosto e discutiu o papel das startups e do empreendedorismo inovador no desenvolvimento econômico sustentável local e regional.

O segundo painel, ocorrido no dia 30 do mesmo mês, tratou do projeto de lei que pretende criar o marco civil da inteligência artificial e os impactos que as novas regras poderão gerar para a análise de dados agropecuário e na tomada de decisão.

O encerramento do evento ocorreu no dia 09/09 com dois painéis. O terceiro painel abordou a aplicação da tecnologia blockchain no agronegócio e como aplicar o regime de sandbox na regulação agropecuária e o último painel, encerrou o evento com a exposição do Programa Renova Paraná, do governo estadual, e o projeto de lei que pretende regular o sistema distribuído de microgeração de energia e seus efeitos no agronegócio, considerando-se a crise hídrica e as boas condições ofertadas pelo programa governamental.

Com centenas de inscritos, o Legal Summit Agro 2021 foi patrocinado pela Pro Solus do Brasil S/A e apoiado pela Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Unicampo, UNESPAR, UTFPR, Instituto de Desenvolvimento Regional do Paraná, Secretaria de Agricultura e do Abastecimento, Sebrae-Campo Mourão e pelo Sistema Regional de Inovação – SRI.