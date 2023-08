Encontro de Administradores do Paraná, nesta quinta, na Acicam

Será realizado nesta quinta-feira (17/8), das 19 às 21h30, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), o I Encontro Semestral de Administradores do Paraná (ESEAPR).

Na programação destaca-se a palestra “Empreendedorismo Sustentável – Novos Paradigmas nos Negócios”, que será proferida pelo professor doutor Alberto Dias de Souza. Ele é administrador desde 1985 e possui especialização em Gerência e Estratégia Empresarial. É mestre e doutor em Administração, além de doutor em Geografia com a tese “Municípios como espaços sociais e políticos para os cidadãos”.

Atualmente ele é professor Adjunto do curso de Administração da Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Alberto Dias de Souza também atua como consultor credenciado do Sebrae/PR e representante do CRA-PR – Seccional Campo Mourão.

DESCENTRALIZADO

Paralelamente, o Conselho Regional de Administração do Paraná (CRA-PR) realiza nesta quinta-feira o encontro regional em 10 cidades do estado: Curitiba, Campo Mourão, Cascavel, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranaguá, Ponta Grossa, Realeza e Telêmaco Borba. O evento é promovido pela Comissão de Empreendedorismo e Novos Profissionais.