Empresas sorteiam prêmios em campanha da Acicam

Nove empresas locais que participaram da campanha “Seu Pai Merece um Presentão”, promovida pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) para marcar o Dia dos Pais, aproveitaram a promoção para também sortear prêmios exclusivos entre seus clientes. Esta foi apenas uma das muitas novidades introduzidas este ano na tradicional campanha que teve por objetivo valorizar os consumidores que prestigiam o comércio local e estimular as venda na data especial.

Estas foram às empresas que sortearam prêmios exclusivos e os respectivos ganhadores: Fruto Maduro (Roberto Cataneo – cesta de café da manhã), Ortobom Colchões (Vagner Silva – travesseiro King Prêmio), J. Baggio Suzuki (Silvana Fontana – camiseta), Pecema (Rômulo Carvalho – troca de óleo automotiva), Wee Pet (André – kit pet), Intovini’s Cake (Luana Batista Cabral – kit produtos Introvini’s Cake), Beff House (Bruna Bernardo Rangel – kit churrasco: jogo de faca e chaira com bainha em couro, tábua de carne e sal de parrilla), Apimentada (Rosana Weiber Delfino – vale compra para aquisições no estabelecimento) e Depósito Diamante Azul (Creusa da Silva – vale compra a ser utilizado em aquisições na loja).

O sorteio dos prêmios exclusivos ofertados pelas empresas aconteceu junto com os prêmios oferecidos pela campanha “Seu Pai Merece um Presentão”, realizado na manhã desta sexta-feira (14/8).

O consumidor Dino Trento foi o ganhador do cartão de crédito com limite pré-determinado de R$ 300,00 mensal – pelo período de um ano e com fatura paga pela Acicam. Além do seu cartão de crédito, o contemplado vai receber outro cartão – de igual valor e duração, também pago pela entidade empresarial – para destinar a seu pai ou a figura paternal que indicar.

O ganhador da cervejeira foi Valdemiro Nesi, contemplado com uma compra realizada na Tintas Brasil. Estes foram os ganhadores dos vale-compras no valor de R$ 300,00 e os estabelecimentos onde fizeram a compra premiada: Albino Nespolo (Almeida e Laverde Serviços Contábeis Ltda.), Valdirene P. da Silva (Moda Brasil), Osvaldo Sarubo (Sapataria Paulista), Sidnei Teixeira Gonçalves (Escritório Zago), Expedito Izidoro Machado (Supermercado Paraná – Matriz), Reginaldo Pilati (Mecânica Rododiesel), Sandra Cristina de Souza Martins (Supermercado Paraná – Matriz), Daniela Moreira Santini (Lojas LM), Talita dos Santos Cirilo e Kelli Patrícia dos Santos Vicente (Amo Jeans).

A campanha promovida pela Acicam teve o apoio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Sicredi, Unimed Campo Mourão, Coopercard e Sicoob.