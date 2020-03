Empresários e lideranças da região participam de reunião sobre nova CCT

Em torno de 40 comerciantes e gestores de empresas comerciais de Campo Mourão participaram da reunião que aconteceu na noite desta terça-feira (10/3) para tratar da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT 2020-2021) do setor. O encontro, realizado no auditório da Associação Comercial e Industrial (Acicam), teve também a participação de representantes das associações comerciais de Janiópolis, Engenheiro Beltrão e Luiziana.

A reunião foi organizada pela Acicam e o Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam) com a finalidade de propiciar à classe patronal a oportunidade de elencar suas reivindicações e sugestões, sobretudo em questões relacionadas a horários e datas especiais. Várias outras questões de interesse do comércio foram levantadas e discutidas no encontro.

Na abertura da reunião, os presidentes Nelson Bizoto (do Sindicam) e Alcir Rodrigues da Silva (da Acicam) destacaram a importância da participação dos empresários e gestores, acrescentando que aquele era o momento correto para apresentar sugestões para a nova CCT. Também adiantaram que as duas entidades encaminharam convites para a reunião a centenas de empresários do setor, lamentando que muitos depois fazem críticas a pontos da CCT firmada, mas não participam das reuniões para tratar da questão.

A meta das duas entidades patronais é iniciar o quanto antes as negociações com o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam) para que a nova CCT possa ser assinada o quanto antes. A CCT em vigência expira no dia 31 de maio. Normalmente, as negociações prolongam-se por vários meses, causando transtornos aos empresários e também aos comerciários.

Também a Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais da Região Centro Ocidental do Paraná (Cacercopar) esteve representada na reunião realizada na Acicam.