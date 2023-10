Empreende Week começa nesta terça-feira em Campo Mourão

A população de Campo Mourão e da região tem a oportunidade de participar, a partir desta terça-feira (3/10), de um dos maiores eventos de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo do Paraná: o Empreende Week. Da programação inteiramente gratuita e que estende-se até sexta-feira, nas dependências do Mourão Garden Eventos, fazem parte atividades e atrações para todas as idades.

A cerimônia de abertura, marcada para às 19 horas desta terça-feira, será precedida de credenciamento dos participantes (a partir das 18 horas) e apresentação do Ballet Educere, com o espetáculo “Slow Corps”. Para as 1930min está marcada a palestra “Mais razão e menos emoção”, com Gabriella Prioli (comunicadora e apresentadora do programa Saia Justa, do canal GNT). Ela também é advogada criminalista, professora universitária, influenciadora digital e comentarista política.

Já no Palco Sesi Cultura, o Centro Universitário Integrado vai apresentar o show com a Banda Oscaravelho, a partir das 20h30min

O EVENTO

Esta é a sétima edição do Empreende Week, que Campo Mourão realiza desde 2017. Estimam os organizadores que mais de 50 mil pessoas já foram impactadas pelo evento desde a primeira edição. Para este ano, a expectativa é de que mais de 15 mil pessoas compareçam durante o evento, que vem apresentando sucessivos recordes de público.

Além de eventos setoriais, fórum empresarial, hackathons, oficinas, palestras, apresentações culturais, feira de estágio, mesas redondas e exposição de universidades, o Empreende Week/2023 conta ainda com muitas outras atrações. Entre elas, mais três palestrantes de renome nacional: dia 4 – Konrad Dantas – Kondzila (produtor musical, empresário e apresentador de TV); Dia 5 – Lars Grael (ex-velejador campeão do iatismo); dia 6 – Giuliana Morrone (jornalista).

Trinta e duas startups de Campo Mourão e de outras cidades do Estado participam do evento voltado principalmente aos interessados em empreendedorismo e em inovação.

Monte sua programação, a completa está disponível no site: https://linktr.ee/ empreendeweek

OBJETIVO

O objetivo é, através de parcerias e conexões, potencializar um futuro mais inovador, inclusivo e sustentável para Campo Mourão e região. No evento serão apresentadas as possibilidades e ativos do Ecossistema de Inovação de Campo Mourão.

O Empreende Week é uma iniciativa do Ecossistema de Inovação de Campo Mourão, numa realização que envolve o Sebrae, Município de Campo Mourão, Fundação Educere, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Sindimetal).

O Mourão Garden Eventos está localizado na Rua Pioneiro Alberto Tanigut, 34.