Empreende Week começa nesta quarta-feira, com programação online

Palestras, oficinas, talks e maratona de programação fazem parte da programação da 5ª edição do Empreende Week, que ocorre em Campo Mourão em formato digital a partir desta quarta-feira (29) até domingo (3). O objetivo é promover ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo junto a estudantes, empresários e demais interessados em inovação. A participação é gratuita.

A iniciativa é do Sebrae-PR, em parceria com o município de Campo Mourão, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Sindimetal), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), com patrocínio do Sistema Fiep e Copel.

“O Empreende Week nasceu para promover uma sensibilização, um aculturamento acerca das temáticas relacionadas à inovação. Tem mais importância neste momento, em que é preciso encontrar soluções para novos problemas”, ressalta o consultor do Sebrae, Michael Douglas Camilo.

A agenda da quarta começa às 19 horas e na quinta (30), às 18 horas. Na sexta (1º de outubro), o encontro está marcado para começar às 15h30. Uma das atividades será uma palestra com o youtuber Mauricio Cid, o Cid Cidoso, criador do blog Não Salvo. A programação completa, inscrições e outras informações estão disponíveis no site empreendeweek.com.br e nas redes sociais do evento (@empreendeweek).

HACKATHON DA NASA

Com início na sexta às 19h30 e encerramento no domingo (3), será realizada a maratona de programação, ou Hackathon, NASA Space Apps Challenge. O evento ocorre simultaneamente em 87 países, sendo que Campo Mourão é uma das 3 cidades do Paraná a sediar o evento, voltado a artistas, designers, engenheiros, empreendedores, pesquisadores e estudantes de todas as áreas.

O evento é realizado pelo IDEA5, associação de empreendedorismo e inovação fundada pelo SEBRAE, Fundação Educere, Sicoob, UTFPR e Prefeitura de Campo Mourão. Inscrições gratuitas até as 13 horas do dia 30 de setembro. Informações e inscrições no site: https://2021.spaceappschallenge.org/locations/campo-mourão-paraná-state/welcome

“São eventos que deixam um legado importantíssimo para o futuro da nossa cidade, esse contato com o mundo da ciência, tecnologia e inovação estimula a curiosidade e a vontade de solucionar problemas da nossa sociedade”, ressalta o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma, que é o presidente do IDEA5