Empreende Week chega ao final nesta sexta-feira

Com recorde de público, a sétima edição do Empreende Week chega ao final na noite desta sexta-feira (6/10), nas dependências do Mourão Garden, em Campo Mourão. O evento começou na última terça-feira e neste ano estabeleceu também recordes de instituições participantes e de atividades desenvolvidas – mais de 80 – para públicos diferentes ao longo dos quatro dias.

O sucesso alcançado reafirma a condição que o Empreende Week detém de ser um dos maiores eventos de ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo e negócios do Paraná. Em 2017, quando aconteceu pela primeira fez, foi realizado em espaço reduzido na Casa da Cultura. Já no ano passado ocupou 1.200 metros quadrados. Neste ano ocupa mais de três mil metros quadrados de área coberta, com Pavilhão do Conhecimento, Tenda da Inovação (SETI/PR), Palco Multiuso, Espaço Indústria Fiep, Palco Principal, Espaço Startups, Palco Sebrae, Palco Cultura Integrado, Espaço Radical RPC, Mobilidade Ipplan e o Espaço Ifood/Alimentação.

SEXTA-FEIRA

A programação desta sexta-feira será aberta com a abordagem de temas relacionados ao Agro e Sustentabilidade no palco principal, apresentado pelo Sicredi: 9 horas – A importância dos ecossistemas de inovação para o Agro do futuro (BeAgro, CoCriagro e Agtech); 9h30min – “ESG no Brasil: em que etapa estamos?” (com Giuliana

Morrone); 10h30min – “ Mercado de commodities para 2024, com destaque para o soja (com Dr. Pedro Portugal); 11 horas – Política Municipal de Inovação Agropecuária (com Damares Ferreira); 11h15min – Biotecnologia na agricultura (com Cristian Coelho); 11h40min – “Biogás e o impacto para o agronegócio” (com Rodrigo Baduco).

A programação inclui ainda palestras, rodada de negócios a cegas (Acicam Jovem), Workshop: Agilidade na gestão (com Maria Raicoski), Oficina de comunicação (com Priscila Carneiro e Geovane Rodrigues), show musical com Hilan e Lorenzo (20 horas) e Sebastian e o Farol (20h30min), entre diversas outras atividades.

No período da manhã será realizado o lançamento de Foguetes (pela manhã), mas a programação inclui outras atrações durante todo o dia: Competição de Xadrez, Planetário, Voo cativo de Balão, Bungee Jump, Escalada, Simulador de Montanha Russa, Feira de estágio CIEE e Atendimento a Imigrantes.

REALIZAÇÃO

O Empreende Week é uma iniciativa do Ecossistema de Inovação de Campo Mourão, numa realização que envolve o Sebrae, Município de Campo Mourão, Fundação Educere, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Sindimetal).

Os co-realizadores são a Associação Comercial e Industrial (Acicam), Idea 5, Sicoob, Calvary Impact Hub, Unespar, Centro Universitário Integrado e o Instituto Municipal de Planejamento de Campo Mourão (Ipplancm). A promoção tem o apoio institucional da Fundação Araucária, Viaje Paraná e do Governo do Estado. Já os patrocinadores são a Itaipu Binacional, Unimed Campo Mourão, Sicoob, Sistema Fiep, Sicredi e Ifood.

O Mourão Garden Eventos está localizado na saída para Maringá (na rua Pioneiro Alberto Tanigut, 34).